Incendio de vehículos moviliza a cuerpos de auxilio

Un incendio de varios vehículos se registró la tarde de este miércoles en el estacionamiento del Mercado de Abastos Estrella, sin que se reportaran personas lesionadas.

Siniestro ocurrió en el cuarto piso del estacionamiento

De acuerdo con información oficial, el siniestro ocurrió en el cuarto piso del estacionamiento de la central de abastos, ubicada en el municipio de San Nicolás lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

Protección Civil controla y extingue el fuego

El reporte fue atendido por elementos de Protección Civil del Estado quienes al arribar confirmaron el incendio de vehículos, por lo que procedieron a trabajar de manera coordinada con elementos de Protección Civil de San Nicolás quienes comenzaron a realizar labores de control, extinción y enfriamiento, logrando contener la situación y descartando riesgo de propagación hacia otras áreas del inmueble.

Investigan origen del incendio

De manera preliminar, se informó que el incendio aparentemente se originó en un vehículo marca Ford, con placas RRX-339-B, aunque hasta el momento se desconocen las causas que dieron origen al siniestro.

Como consecuencia del fuego, al menos cinco vehículos más resultaron afectados mientras se encontraban estacionados en el área.

Las unidades dañadas corresponden a un Chevrolet Sonic con placas RRB-543-A; un Volkswagen con placas SZG-562-B; un Nissan Altima con placas TAR-546-B; un Volkswagen Jetta con placas SMN-45-42, así como un vehículo marca MG, cuyo propietario fue el único presente en el lugar durante la atención de la emergencia.

Autoridades resguardan la zona

En el sitio también se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal y personal de Movilidad del municipio, quienes se hicieron cargo del control vial y del resguardo del área para facilitar las labores de los cuerpos de auxilio.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio.