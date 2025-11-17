Incendio de vehículo se extiende a pastizal en Salinas Victoria

Las llamas del siniestro provocaron que al menos 100 metros de pastizal quedaran calcinados, por lo que elementos de diversas corporaciones lograron sofocarlas

Elementos de Protección Civil de Nuevo León recibieron este domingo el reporte sobre el incendio de un vehículo en la Carretera a Laredo, a la altura del kilómetro 45 en Salinas Victoria. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:08 horas, cuando el fuego del automóvil comenzó a propagarse hacia un pastizal cercano, lo que quemó un área de 100 metros de largo por 15 metros de ancho. Al lugar acudió Protección Civil de Ciénega de Flores, quienes después de una hora, lograron sofocar las llamas del siniestro en su totalidad, así como personal de Auxilio Vial y paramédicos para atender a las posibles personas lesionadas. Además, se mencionó que el incendio comenzó en el área del tablero del coche y parte del cofre.