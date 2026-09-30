Incendio de vehículo provoca daños en tráiler en Apodaca

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. La zona fue acordonada para permitir las investigaciones correspondientes

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Un incendio movilizó durante la madrugada a elementos de Protección Civil y Bomberos hasta el municipio de Apodaca, donde las llamas alcanzaron la parte trasera de un camión quinta rueda.

El siniestro fue reportado alrededor de las 23:45 horas en el cruce de la carretera a Laredo y la carretera a Salinas Victoria, en las inmediaciones del Aeropuerto del Norte.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se localizaron neumáticos, basura y una palma en llamas, con una afectación aproximada de cuatro por dos metros. El fuego comenzó a propagarse hacia la parte trasera de un tráiler.

Bomberos Nuevo León trabajó en el control y enfriamiento del área hasta eliminar el riesgo de propagación.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. La zona fue acordonada para permitir las investigaciones correspondientes, mientras elementos de Fuerza Civil y Guardia Nacional permanecieron en el sitio.

Tras controlar la emergencia, los cuerpos de auxilio se retiraron y reanudaron sus labores.