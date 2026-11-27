Incendio de vehículo moviliza a Protección Civil en San Nicolás

Por: Patricia Agüero 26 Noviembre 2026, 07:04 Compartir

Un incendio en un vehículo movilizó a Protección Civil de Nuevo León en la avenida Universidad, en la colonia Anáhuac, en San Nicolás.

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Un incendio en un vehículo movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León durante las primeras horas de este jueves en el municipio de San Nicolás. El reporte se recibió alrededor de las 06:30 horas, en el cruce de la avenida Universidad y Topo Chico, en la colonia Anáhuac. Al sitio acudió una unidad de Protección Civil Nuevo León para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el siniestro dejó personas lesionadas ni cuáles fueron las causas que originaron el fuego. Protección Civil mantiene pendiente la ampliación de la información.