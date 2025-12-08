Incendio de tráiler cierra autopista Monterrey–Saltillo en García

Las autoridades piden evitar el área y utilizar la Carretera Libre a Saltillo como opción de desvío. El cierre podría extenderse varias horas

Un fuerte percance en la autopista Monterrey-Saltillo obligó al cierre total de la vía a la altura del kilómetro 61, en el municipio de García, Nuevo León. La colisión entre tres vehículos de carga pesada derivó en el incendio de la cabina de un tráiler, hecho que activó un amplio operativo de emergencia durante la tarde.

Confirma Protección Civil de Nuevo León saldo final de accidente

De acuerdo con el informe oficial, en el sitio se encontró un tractocamión totalmente calcinado, así como dos tractocamiones adicionales, dos vehículos particulares y un carro tanque con daños parciales. La emergencia generó una inmediata movilización de bomberos, paramédicos y elementos de Protección Civil, quienes trabajaron en el control del fuego y la atención de las personas afectadas.

Se reportaron tres personas lesionadas: Andrés Taxilaga Valdez, de 42 años; Benjamín Chávez, de 41; y María Elena Armendáriz, de 39 años, quien presentó quemaduras de segundo grado en ambos brazos, por lo que fue trasladada al Hospital de Especialidades 21 del IMSS para su atención médica.

Entre los vehículos involucrados se encuentran unidades Freightliner y Kenworth, así como una Chevrolet Silverado y un vehículo tipo Cittarak, que transportaba 67 mil litros de aceite en dos contenedores. También se registró la participación de un tractocamión con 17 toneladas de rollos de alambre y otro que trasladaba maquinaria para concreto hidráulico.

La circulación en sentido Saltillo–Monterrey permanece completamente cerrada, mientras que en dirección Monterrey–Saltillo solo se mantiene habilitado un carril.

Rutas alternas recomendadas por accidente en la Monterrey–Saltillo

Las autoridades piden evitar el área y utilizar la Carretera Libre a Saltillo como opción de desvío. El cierre podría extenderse varias horas mientras se garantiza la integridad del tramo y se restablece la circulación. La Guardia Nacional Carreteras y personal de la REA se hicieron cargo del punto y estiman que las labores de limpieza y retiro de unidades podrían extenderse hasta seis horas.