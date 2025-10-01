Incendio de tejabanes moviliza a cuerpos de auxilio en Guadalupe

Tras varios minutos de labores, el fuego fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas ni mayores daños en estructuras aledañas

La madrugada de este lunes, un incendio en la colonia El Ranchito Número 1 provocó la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que varios tejabanes comenzaran a arder a un costado de la Autopista a Reynosa y el bulevar Miguel de la Madrid.

El siniestro fue reportado minutos después de la medianoche y al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil Municipal y Bomberos de Guadalupe, quienes rápidamente trabajaron para sofocar las llamas.

Tras varios minutos de labores, el fuego fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas ni mayores daños en estructuras aledañas. Autoridades municipales descartaron riesgos posteriores y se mantuvieron en el sitio para realizar las investigaciones correspondientes.

La emergencia concluyó cerca de las 00:30 horas, quedando a cargo del área elementos de la Policía Municipal.