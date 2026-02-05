Incendio de tejabanes moviliza a Bomberos en San Bernabé

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el fuego avanzaba sobre estructuras ligeras, por lo que se realizaron maniobras para contenerlo

Un incendio registrado durante la noche del martes 3 de febrero movilizó a cuerpos de auxilio en la colonia San Bernabé 15, al norte de Monterrey, luego de que automovilistas reportaran la presencia de fuego en una zona de predios con maleza seca.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:07 horas en el cruce de las calles Prisma y avenida Las Rocas, donde las llamas alcanzaron al menos tres tejabanes construidos de manera provisional, lo que generó preocupación entre vecinos del sector debido a la cercanía con otras áreas habitadas.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el fuego se encontraba activo y avanzaba sobre estructuras ligeras, por lo que se realizaron maniobras para contenerlo y evitar que se propagara hacia zonas aledañas. Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

En el lugar se mantuvo un monitoreo preventivo para descartar riesgos adicionales, mientras se evaluaban las condiciones del área afectada. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el incendio.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con Bomberos, quienes se encargaron de las labores de control y seguridad en la zona.