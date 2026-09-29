Incendio de tejabán moviliza a Bomberos de Linares

Incendio en un tejabán de madera movilizó a Bomberos de Linares; el sitio almacenaba basura y desechos de madera. No hubo lesionados.

Un incendio registrado en un tejabán de madera movilizó a elementos de Bomberos de Linares, quienes acudieron al lugar con dos máquinas para controlar las llamas.

El siniestro se reportó a la altura del llamado Puente Negro del ferrocarril, a un costado de la colonia Fovissste, donde en el sitio se encontraba acumulada una importante cantidad de basura y desechos de madera.

Debido al material almacenado, el fuego generó una movilización de los cuerpos de emergencia, que trabajaron para evitar que las llamas se extendieran hacia otras áreas.

Hasta el momento, el incendio no representa riesgo para la comunidad y no se han reportado personas lesionadas.

Las autoridades permanecen en el lugar mientras continúan con las labores para sofocar por completo el fuego y realizar la revisión correspondiente.