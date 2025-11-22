Incendio de pipa y choque en Ex Hacienda Santa Rosa

Ambos hechos, ocurridos prácticamente al mismo tiempo y en el mismo sector, mantuvieron a los equipos de emergencia trabajando de manera paralela

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró la noche de este jueves en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca, luego de que una pipa repartidora de gas se incendiara y, casi al mismo tiempo, un motociclista resultara herido tras chocar contra un automóvil.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el cruce de Calle del Pedregal y Ex Hacienda Santa Rosa, donde la unidad de gas presentó un presunto corto que derivó en un incendio en la parte trasera del vehículo. Vecinos dieron aviso al ver las llamas y el olor a gas, lo que generó preocupación ante la posibilidad de una explosión.

Elementos de Bomberos y de Protección Civil arribaron para controlar el fuego y asegurarse de que el siniestro no representara un riesgo mayor. En el área también se encontraban agentes policiales, quienes resguardaron el perímetro mientras se realizaban las labores de mitigación.

De forma casi simultánea, a unos quince metros de la zona del incendio, un motociclista se impactó contra un automóvil Honda. Según los primeros reportes, el conductor de la moto resultó con lesiones, aunque no de gravedad, por lo que recibió atención médica en el lugar.

Ambos hechos, ocurridos prácticamente al mismo tiempo y en el mismo sector, mantuvieron a los equipos de emergencia trabajando de manera paralela hasta que la situación quedó bajo control poco antes de la medianoche.