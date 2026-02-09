Incendio de pastizal consume 10 hectáreas en Guadalupe

Por: Esmeralda Valdez 08 Febrero 2026, 16:40

Protección Civil de Nuevo León detectó la quema de maleza y arbolado mediano que comenzaba a extenderse en dirección a una zona domiciliaria

Un incendio de pastizal movilizó a corporaciones de auxilio la tarde de este domingo en el municipio de Guadalupe. Detectan incendio cerca del Parque Industrial FINSA El siniestro fue reportado sobre la autopista Monterrey–Reynosa, a la altura del Parque Industrial FINSA, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León detectaron la quema de maleza y arbolado mediano que comenzaba a extenderse en dirección a una zona domiciliaria. Bomberos y Protección Civil trabajaron para contener el fuego Ante el riesgo, se trabajó de manera coordinada con Bomberos de Guadalupe para contener el avance del fuego. Luego de varias horas de labores, el incendio fue sofocado tras afectar aproximadamente 10 hectáreas. Las autoridades informaron que no existen riesgos adicionales en el área. En el operativo participaron unidades de Protección Civil estatal y personal de Bomberos municipales.