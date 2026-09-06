Incendio de maleza moviliza a Protección Civil en Monterrey

Un incendio de maleza y basura movilizó durante la madrugada a elementos de Protección Civil de Nuevo León, en el lecho del Río Santa Catarina

Un incendio de maleza y basura movilizó durante la madrugada a elementos de Protección Civil de Nuevo León, en el lecho del Río Santa Catarina.

El reporte fue recibido durante madrugada de este sábado, en la zona de Loma Larga, a la altura de la avenida Morones Prieto, en Monterrey.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el fuego se encontraba al interior del lecho del río, por lo que realizaron labores con herramienta manual para sofocar las llamas y evitar que se extendieran.

El incendio fue controlado alrededor de las 2:40 horas.

No se reportaron personas lesionadas y, tras eliminar los riesgos, la unidad de Protección Civil se retiró del lugar.