Incendio de maleza moviliza a bomberos en Monterrey

El percance no dejó personas lesionadas tras las maniobras de auxilio realizadas en el sector de Colinas de Valle Verde.

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Un incendio de maleza seca movilizó a cuerpos de emergencia en las inmediaciones de la Plaza Valle del Mar, en la colonia Colinas de Valle Verde, en Monterrey.

El siniestro fue reportado sobre la calle Reelección, en su cruce con Pelícano, donde las llamas avanzaron entre la maleza ubicada cerca de un parque.

Alrededor de seis elementos de Bomberos se adentraron en el área para combatir el fuego, apoyados por dos camiones de bomberos y una pipa municipal.

En las labores participaron de manera coordinada elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León.

Hasta el momento se desconoce qué originó el incendio; sin embargo, de manera preliminar se presume que una colilla de cigarro pudo haber provocado el fuego.

No se reportaron personas lesionadas y los cuerpos de emergencia permanecieron en el sitio para eliminar riesgos y evitar que las llamas se propagaran.