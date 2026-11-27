De inmediato llegaron elementos de Protección Civil de San Nicolás y Bomberos de Nuevo León, quienes lograron controlar las llamas

Un vehículo repartidor de pedidos de tiendas en línea terminó incendiado luego de que presuntamente presentara una falla mecánica en la avenida Universidad, en San Nicolás.

El hecho se reportó a la altura de la colonia Anáhuac, en donde el conductor del vehículo, identificado como Erick René Jiménez, la percatarse de la falla, descendió a tiempo de la unidad, momento en el cual está se prendería en llamas.

El incendio causa daños en un puente peatonal

Debido a que la camioneta contaba con diversos pedidos, permitió que el fuego logrará tomar mayor fuerza hasta el punto donde también realizó daños a un puente peatonal que se encontraba en la zona.

De inmediato llegaron elementos de Protección Civil de San Nicolás y Bomberos de Nuevo León, quienes lograron controlar las llamas y descartar cualquier peligro en la vialidad.

Conductor sale ileso y puente queda inhabilitado

El único tripulante del vehículo no presentó alguna lesión tras ser valorado por los rescatistas, mientras que el puente peatonal quedó inhabilitado por los daños presentados tras el incendio.

La vialidad se vio afectada durante varios minutos mientras se realizaban los trabajos de retiro del vehículo y aseguramiento de que sobre el pavimento no existiese algún residuo que afectara a los automovilistas.