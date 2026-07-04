Incendio de camión en gasera de Apodaca deja dos lesionados

En coordinación con elementos de Bomberos de Nuevo León se realizaron las maniobras para controlar y sofocar el incendio

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos personas resultaron lesionadas con quemaduras luego de que un camión de tres y media se incendiara al interior de una empresa gasera ubicada sobre el Libramiento Noroeste, a la altura del kilómetro 36 de la carretera Santa Rosa, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con el informe de Protección Civil estatal, al arribo de los cuerpos de auxilio el vehículo era consumido por las llamas dentro de las instalaciones de la gasera.

Dos personas fueron trasladadas al IMSS

Como consecuencia del incendio, dos personas sufrieron quemaduras y fueron atendidas en el lugar para posteriormente ser trasladadas al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS por personal de Cruz Roja y Protección Civil de Apodaca.

Mientras tanto, en coordinación con elementos de Bomberos de Nuevo León se realizaron las maniobras para controlar y sofocar el incendio, con el objetivo de evitar que el fuego se propagara dentro de la empresa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el siniestro.