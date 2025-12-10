Incendio de camión de valores moviliza a cuerpos de auxilio

El incendio ocurrió sobre la Carretera Monterrey–Saltillo, a la altura de Parque Kalos, en el municipio de Santa Catarina

Un fuerte incendio consumió un camión de valores sobre la Carretera Monterrey–Saltillo, a la altura de Parque Kalos, en el municipio de Santa Catarina.

Este hecho fue reportado por automovilistas que cruzaban por la zona.

De inmediato, elementos de Jaguares de Protección Civil Santa Catarina y Bomberos de Nuevo León acudieron de inmediato para combatir el fuego y asegurar el área, evitando riesgos para conductores y peatones que circulaban por la zona.

El sitio del siniestro y el camión se encuentran resguardados por Policía Municipal, mientras que Tránsito se encuentra realizando labores para evitar problemas en la vialidad.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.