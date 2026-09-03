Incendio de cables alcanza tres vehículos y negocio en Monterrey

Un incendio provocado por una palmera en contacto con cables eléctricos afectó tres vehículos y la fachada de un negocio en Monterrey; no hubo lesionados.

Un incendio que aparentemente se originó por el contacto de una palmera con cables de energía eléctrica dejó tres vehículos afectados y daños en la fachada de un negocio durante la madrugada de este miércoles en la colonia Chepevera, en Monterrey.

El siniestro fue reportado alrededor de las 03:40 horas en el cruce de Francisco Garza Sada y Virgilio Garza, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León.

De acuerdo con información proporcionada por la corporación, de manera preliminar se estableció que una palmera habría entrado en contacto con cables de energía eléctrica, lo que provocó un corto circuito y posteriormente la propagación del fuego hacia los vehículos que se encontraban en el lugar.

En total, tres automóviles resultaron afectados. Uno de ellos presentó daños totales a consecuencia del incendio, mientras que los otros dos sufrieron daños parciales y estéticos.

Las llamas también alcanzaron parte de la fachada de un negocio dedicado a la renta de trajes, además de provocar daños en la palmera involucrada en el incidente.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el sector quedó sin suministro de energía eléctrica, mientras que en el área fueron localizados cables colgando, por lo que se realizaron trabajos para mantener condiciones seguras en el sitio.

Protección Civil de Nuevo León mantuvo la coordinación con las corporaciones de apoyo para atender la emergencia y reducir riesgos para los habitantes y personas que transitan por el sector.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.