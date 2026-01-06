Incendio de basura en vías del tren moviliza a autoridades

Las llamas fueron presuntamente provocadas intencionalmente por una persona en situación de calle, en la colonia Industrial, en Monterrey

El incendio de una acumulación de basura a un costado de las vías del tren provocó un despliegue de autoridades hasta la colonia Industrial, en Monterrey.

Trascendió que las llamas fueron provocadas intencionalmente por una persona en situación de calle que se dio a la fuga.

En primera instancia testigos y vecinos del sector trataron de sofocar el fuego con cubetas de agua.

Sin embargo, ante el temor de que se extendiera a tejabanes y domicilios aledaños, optaron por advertir del siniestro a la autoridad.

Fue a la altura de la calle Lima, a metros del cruce con la avenida Luis Mora, donde se reportó el incendio.

Personal de la Policía de Monterrey arribó para delimitar el área e impedir que los habitantes se pusieran en riesgo.

Posteriormente una cuadrilla de Bomberos de Nuevo León se desplegó para liquidar las llamas.

No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por el incidente.