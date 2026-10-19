Incendio daña segundo piso de hogar en colonia Altamira

El personal estatal realizó labores para reducir riesgos en la vivienda y dio recomendaciones de ventilación al propietario y sus familiares

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Un incendio dañó habitaciones y muebles del segundo piso de una vivienda en la colonia Altamira, en Monterrey, durante la madrugada de este domingo 18 de octubre. Según relató el propietario a Protección Civil de Nuevo León, el fuego comenzó cuando una resistencia eléctrica que había quedado conectada cayó sobre ropa acumulada.

La emergencia fue reportada a las 01:56 horas en un domicilio de la calle Arroyo Seco. Al llegar, los rescatistas fueron orientados por vecinos para ubicar la casa afectada.

Fuego se extendió del baño a habitaciones cercanas

El propietario explicó que la resistencia se encontraba en el área del baño y que, al caer y entrar en contacto con la ropa, provocó el incendio. Las llamas se propagaron hacia cuartos aledaños y dañaron diversos muebles.

Los familiares lograron controlar el fuego antes de la llegada de Protección Civil, lo que evitó una propagación mayor dentro del inmueble.

Protección Civil revisa riesgos y recomienda ventilar

El personal estatal realizó labores para reducir riesgos en la vivienda y dio recomendaciones de ventilación al propietario y sus familiares.

En la atención del reporte también participaron elementos de Fuerza Civil. La ficha de Protección Civil no reportó personas lesionadas.