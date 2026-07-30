Incendio daña puente ferroviario de San Juan en Cadereyta

Por: Carlos Enríquez 29 Julio 2026, 09:56 Compartir

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio ni el alcance de los daños estructurales que sufrió el puente

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Un incendio registrado en el histórico Puente de San Juan, en el municipio de Cadereyta Jiménez, provocó daños en esta emblemática estructura ferroviaria de hierro, considerada parte del patrimonio histórico de la región. El siniestro movilizó a elementos de Protección Civil de Cadereyta, quienes realizaron las labores necesarias para controlar y sofocar el fuego, evitando que las llamas ocasionaran mayores afectaciones. El Puente de San Juan fue construido entre finales del siglo XIX y principios del XX sobre el río San Juan. Su edificación comenzó alrededor de 1889, impulsada por el coronel estadounidense Joseph Andrew Robertson, y posteriormente fue reforzada con estructuras metálicas fabricadas por la American Bridge Company de Nueva York hacia 1910, convirtiéndose en una de las obras ferroviarias más representativas del municipio. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio ni el alcance de los daños estructurales que sufrió el puente, por lo que se espera que las autoridades realicen una evaluación técnica del inmueble.