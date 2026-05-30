Incendio daña departamento y obliga evacuación en San Nicolás

Como medida preventiva, cuatro habitantes de niveles inferiores fueron evacuados mientras se realizaban las labores para eliminar riesgos en la zona

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Un incendio registrado la tarde de este viernes en un edificio de departamentos de la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás, movilizó a cuerpos de emergencia y obligó a la evacuación preventiva de cuatro personas.

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Heriberto Jara y Ejército Constitucionalista.

A la llegada de elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal de Protección Civil de San Nicolás y Bomberos ya trabajaba en el combate del fuego, logrando sofocarlo en su totalidad.

De acuerdo con las autoridades, el incendio provocó severos daños en un departamento compuesto por dos habitaciones, sala y comedor.

Además, la estructura presentó afectaciones que generan riesgo de colapso en la losa, por lo que el inmueble fue considerado inhabitable.

No se reportaron personas lesionadas. Como medida preventiva, cuatro habitantes de niveles inferiores fueron evacuados mientras se realizaban las labores para eliminar riesgos en la zona.

Tras concluir las maniobras, el sitio quedó bajo resguardo de las autoridades municipales.