Incendio consumió carpintería en Valles de Guadalupe

El fuego ocasionado por labores de soldadura consumió insumos del establecimiento y movilizó a los servicios de emergencia.

Un incendio en una carpintería movilizó a los cuerpos de emergencia hacia la calle Hidalgo, en la colonia Valles de Guadalupe Residencial, en Guadalupe.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el fuego se originó debido a trabajos de soldadura que se realizaban en un terreno vecino.

Las llamas consumieron madera, una máquina de corte y tres latas de 20 litros de thinner que se encontraban al interior del negocio.

Bomberos de Guadalupe lograron controlar y sofocar el incendio. Como medida preventiva, dos personas de una vivienda contigua fueron evacuadas debido a la presencia de humo.

No se reportaron personas lesionadas.