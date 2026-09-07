Incendio consumió carpintería en Valles de Guadalupe

Un incendio en una carpintería movilizó a los cuerpos de emergencia hacia la calle Hidalgo, en la colonia Valles de Guadalupe Residencial, en Guadalupe.
De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el fuego se originó debido a trabajos de soldadura que se realizaban en un terreno vecino.
Las llamas consumieron madera, una máquina de corte y tres latas de 20 litros de thinner que se encontraban al interior del negocio.
Bomberos de Guadalupe lograron controlar y sofocar el incendio. Como medida preventiva, dos personas de una vivienda contigua fueron evacuadas debido a la presencia de humo.
No se reportaron personas lesionadas.