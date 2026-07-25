Incendio consume vivienda en Monterrey; dueño sufre intoxicación

Se llevaron a cabo las maniobras para controlar y apagar el incendio, evitando que las llamas se propagaran hacia el resto del inmueble o a viviendas contiguas.

Un incendio registrado durante la noche del jueves movilizó a corporaciones de auxilio hasta una vivienda ubicada en la colonia Valle de San Martín, en el municipio de Monterrey, donde las llamas consumieron ropa y diversos objetos almacenados en el interior del domicilio.

El reporte fue recibido alrededor de las 23:35 horas, por lo que elementos de Protección Civil de Nuevo León se trasladaron al cruce de las calles De los Carpinteros y Licenciado Leopoldo González Sáenz.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que el fuego se encontraba al interior de la vivienda, afectando principalmente prendas de vestir y otros materiales localizados en la sala y en las habitaciones.

En coordinación con elementos de Bomberos de Nuevo León, se llevaron a cabo las maniobras para controlar y liquidar el incendio, evitando que las llamas se propagaran hacia el resto del inmueble o a viviendas contiguas.

Durante la intervención, los paramédicos brindaron atención médica al propietario del domicilio, quien presentó síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Tras ser valorado, se descartaron lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Una vez sofocado el incendio, la zona quedó bajo resguardo de elementos de Fuerza Civil, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar el origen del siniestro.

Las labores concluyeron alrededor de las 00:30 horas, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad, de acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León.