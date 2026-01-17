Incendio consume vivienda en la colonia Emiliano Zapata

Uno de los habitantes logró salir por la parte frontal del domicilio, mientras que el resto de la familia fue auxiliada por la parte posterior

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio en una casa habitación movilizó a cuerpos de emergencia durante la madrugada de este miércoles 14 de enero de 2026, en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Guadalupe, donde cuatro personas lograron salir con vida del inmueble, dos de ellas tras ser valoradas por paramédicos.

El siniestro fue reportado alrededor de las 04:35 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Circunvalación número 1809, donde inicialmente se alertó que había personas atrapadas al interior. A la llegada de los rescatistas, el fuego ya había alcanzado varias áreas de la vivienda.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las llamas consumieron diversos muebles, un televisor y parte de la cocina, además de provocar daños severos en dos cuartos, así como afectaciones en el cableado eléctrico y en el techo del inmueble. La intensidad del fuego obligó a una evacuación de emergencia.

Uno de los habitantes logró salir por la parte frontal del domicilio, mientras que el resto de la familia fue auxiliada por la parte posterior, donde elementos policiales utilizaron una escalera para facilitar la salida y evitar que quedaran atrapados por el humo y el fuego.

Paramédicos valoraron en el sitio a Everardo Guzmán Campos, de 80 años, y a Leonor Aguillón Mata, de 79, quienes no presentaron lesiones de consideración. También lograron salir ilesos Juan José Guzmán Aguilón, de 54 años, y Joselyn Vanessa Guzmán Guerrero, de 18 años.

Las labores de sofocación y control del incendio se extendieron hasta aproximadamente las 05:29 horas, momento en el que se descartaron riesgos mayores para los habitantes y viviendas cercanas. Finalmente, el resguardo de la zona y el seguimiento del caso quedaron a cargo de Protección Civil municipal, tras la intervención coordinada de elementos de Bomberos de Guadalupe y Protección Civil de Nuevo León, según informó esta última dependencia como fuente oficial.