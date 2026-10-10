Incendio consume vivienda en Guadalupe; no hay lesionados

Por: Esmeralda Valdez 09 Octubre 2026, 19:24 Compartir

El siniestro afectó varios cuartos del inmueble ubicado en el cruce de Privada Hermosillo y Noria de los Ángeles esta tarde.

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Un incendio consumió habitaciones y parte de una vivienda en la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe. El siniestro se reportó alrededor de las 17:38 horas de este viernes, en el cruce de Privada Hermosillo y Noria de los Ángeles, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron para atender la emergencia. La vivienda, de color verde con blanco, presentó daños en varios cuartos y otras áreas del inmueble. El incendio ya fue controlado y, de acuerdo con la información disponible, no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento, las causas del siniestro no han sido informadas.