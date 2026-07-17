Incendio consume vivienda en Escobedo; desalojan a 14 personas

Hasta el momento, los elementos de Bomberos continúan con las labores de enfriamiento para eliminar puntos de riesgo y evitar que el fuego se reavive

Un incendio consumió una vivienda durante la tarde de este jueves, en el municipio de Escobedo, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y el desalojo preventivo de 14 personas.

La densa columna de humo alertó a vecinos del sector, quienes reportaron el siniestro a las autoridades.

El hecho se registró sobre la avenida Paseo de la Amistad, en su cruce con Camino a San José de los Sauces, hasta donde arribaron elementos de Protección Civil de Escobedo y Bomberos, quienes trabajaron con el apoyo de cuatro pipas para sofocar el fuego.

Como medida preventiva, 14 personas que habitaban en el predio fueron evacuadas. De acuerdo con vecinos, en la vivienda afectada residía una familia de aproximadamente siete integrantes.

Hasta el momento, los elementos de Bomberos continúan con las labores de enfriamiento para eliminar puntos de riesgo y evitar que el fuego se reavive o se propague a viviendas aledañas.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, las causas que originaron el incendio ni se reportan personas lesionadas.