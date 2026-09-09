Incendio consume vivienda de dos plantas en Juárez

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, las llamas consumieron prácticamente las dos plantas de la vivienda, además de basura y diversos muebles

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes provocó daños de consideración en una vivienda de dos plantas ubicada en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El siniestro fue reportado alrededor de las 01:29 horas en un domicilio de la calle Villa Milán, en la colonia Villa Luz, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil, Bomberos y policías municipales.

A su llegada, los cuerpos de auxilio encontraron el inmueble envuelto en llamas, por lo que de inmediato coordinaron las labores para controlar y extinguir el fuego.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, las llamas consumieron prácticamente las dos plantas de la vivienda, además de basura, diversos muebles y parte del techo.

Tras controlar el incendio, Bomberos de Juárez realizaron labores de enfriamiento para eliminar por completo los riesgos y evitar que el fuego pudiera reavivarse.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio y se hicieron cargo de la zona, mientras las autoridades correspondientes determinarán las causas que originaron el incendio.