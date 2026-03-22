Incendio consume vivienda abandonada en La Alianza

Las labores para sofocar el incendio se realizaron en coordinación con Bomberos Nuevo León, quienes lograron controlar la situación

Un incendio al interior de una vivienda abandonada movilizó a cuerpos de auxilio en la colonia La Alianza, donde el fuego se propagó entre material acumulado en un inmueble en desuso.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Monterrey detectaron llamas en el interior de una casa tipo tejaban, donde se consumía diverso material, lo que generó una rápida intervención para evitar mayores riesgos.

¿Cuál sería el origen del incendio?

De acuerdo con versiones de vecinos, el siniestro habría sido provocado presuntamente por una persona en situación vulnerable que utilizaba el lugar para realizar labores de limpieza.

Sin personas lesionadas

Durante el incidente no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas. El inmueble, al encontrarse en condición de abandono, no permitió identificar a algún propietario.

Controlan fuego y evitan propagación

Las labores para sofocar el incendio se realizaron en coordinación con Bomberos Nuevo León, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran a viviendas aledañas.