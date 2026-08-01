Incendio consume vivienda abandonada en Guadalupe

El fuego se desarró en un inmueble deshabitado, donde había acumulación de basura, ropa y diversos objetos, material que favoreció la propagación de las llamas.

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Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes consumió una vivienda abandonada en la colonia Valle de San Roque Fomerrey 3, en el municipio de Guadalupe, lo que provocó la movilización de corporaciones de auxilio y puso en alerta a vecinos del sector debido a la intensa columna de humo.

El reporte fue recibido alrededor de la 01:30 horas, por lo que elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron hasta el domicilio marcado con el número 740 de la calle Puerto Progreso.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el fuego se desarrollaba en un inmueble deshabitado, donde había acumulación de basura, ropa y diversos objetos, material que favoreció la propagación de las llamas.

Elementos de Bomberos de Guadalupe realizaron las maniobras para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se extendiera a viviendas contiguas. Aunque no hubo personas lesionadas, el humo generado por la combustión causó alarma entre los habitantes de la zona, ya que parte del material incendiado se encontraba incluso en el exterior del inmueble.

Mientras los bomberos trabajaban para eliminar el riesgo, policías municipales acordonaron el perímetro para impedir el paso de curiosos y garantizar la seguridad de los vecinos.

Tras poco menos de una hora de labores, el incendio fue controlado alrededor de las 02:17 horas, sin que se reportaran afectaciones a viviendas cercanas. Las autoridades no dieron a conocer las causas que originaron el siniestro.