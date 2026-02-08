VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Incendio consume vehículo y montacarga en taller en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

07 Febrero 2026, 09:03

Compartir
WhatsApp

Los bomberos permanecieron en el sitio realizando labores de enfriamiento; Policía de Monterrey y Protección Civil municipal mantuvieron resguardada la zona

Incendio consume vehículo y montacarga en taller en Monterrey

Un incendio registrado durante la madrugada movilizó a corporaciones de auxilio hacia un taller al aire libre ubicado en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y 1 de Mayo, en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey.

Al arribo de las unidades de Protección Civil se confirmó que el fuego se desarrollaba dentro de un terreno habilitado como bodega o área de trabajo.

Como resultado, un vehículo particular y un montacarga fueron consumidos por el fuego.

Autoridades investigan causas del siniestro

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio y no se ha identificado al propietario del establecimiento.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.10.06 AM.jpeg

Bomberos realizaron labores tras controlar el incendio

Tras la extinción, los bomberos permanecieron en el sitio realizando labores de enfriamiento, mientras que Policía de Monterrey y Protección Civil municipal mantuvieron resguardada la zona.

Comentarios