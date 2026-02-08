Incendio consume vehículo y montacarga en taller en Monterrey

Los bomberos permanecieron en el sitio realizando labores de enfriamiento; Policía de Monterrey y Protección Civil municipal mantuvieron resguardada la zona

Un incendio registrado durante la madrugada movilizó a corporaciones de auxilio hacia un taller al aire libre ubicado en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y 1 de Mayo, en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey.

Al arribo de las unidades de Protección Civil se confirmó que el fuego se desarrollaba dentro de un terreno habilitado como bodega o área de trabajo.

Como resultado, un vehículo particular y un montacarga fueron consumidos por el fuego.

Autoridades investigan causas del siniestro

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio y no se ha identificado al propietario del establecimiento.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas.

Bomberos realizaron labores tras controlar el incendio

Tras la extinción, los bomberos permanecieron en el sitio realizando labores de enfriamiento, mientras que Policía de Monterrey y Protección Civil municipal mantuvieron resguardada la zona.