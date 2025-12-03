Incendio consume vehículo en la avenida Gonzalitos en Monterrey

Una falla en el sistema eléctrico habría provocado un incendio en el vehículo, por lo que el conductor detuvo su marcha y se puso a salvo

Un vehículo fue consumido por las llamas, sorprendiendo a los automovilistas que circulaban sobre la avenida Gonzalitos en Monterrey. El incidente se registró la mañana de este martes justo enfrente del edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones. Según información preliminar, una falla en el sistema eléctrico habría provocado un incendio en el vehículo, por lo que el conductor detuvo su marcha y se puso a salvo. Mientras esperaba a los cuerpos de rescate, el vehículo quedó envuelto en llamas. Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, quienes controlaron y sofocaron el incendio. Debido a que un carril se encuentra cerrado a la circulación, en la zona se está generando importante carga vehicular en dirección de norte a sur.