Incendio consume vehículo en estacionamiento de San Nicolás

El incidente fue reportado en el cruce de avenida Sendero Norte y avenida República Mexicana, en la colonia La Nogalera

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron un reporte por incendio de vehículo registrado la tarde de este sábado en el municipio de San Nicolás de los Garza, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente fue reportado en el cruce de avenida Sendero Norte y avenida República Mexicana, en la colonia La Nogalera.

Unidad ya se encontraba consumida al arribo de autoridades

Al arribar al sitio, el personal de emergencia visualizó una camioneta que ya se encontraba consumida por el fuego, con afectaciones en el motor y parte de la cabina. El incendio fue sofocado previamente por personal del establecimiento comercial y Bomberos de San Nicolás.

Tras la extinción del fuego, se realizaron maniobras para descartar riesgos en el área y asegurar el lugar, permitiendo la reanudación de actividades sin incidentes adicionales.

Daños a vehículos y material utilizado

El vehículo con mayores daños fue una camioneta Odyssey, con placas SEE-586-B, la cual presentó afectaciones severas en el motor y parte de la cabina. Asimismo, una Nissan X-Trail modelo 2000, con placas RVA-668-C, resultó dañada por radiación de calor.

Para el control del incendio se utilizaron 14 extintores de polvo químico seco (PQS) y 7 extintores de dióxido de carbono (CO2).

Coordinación interinstitucional en la atención

En la atención del siniestro participaron las siguientes corporaciones U.03 Protección Civil Nuevo León, Maq. 24 / A05 Protección Civil y Bomberos de San Nicolás y U.404 Tránsito de San Nicolás

Una vez controlada la situación y descartados riesgos, las unidades de emergencia reanundaron operaciones.