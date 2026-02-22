Incendio consume vehículo en avenida Eloy Cavazos

En el operativo también participó personal de Tránsito municipal para resguardar la vialidad y prevenir accidentes en el área afectada.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Juárez atendieron el incendio de un vehículo registrado este sábado sobre la avenida Eloy Cavazos, casi en su cruce con la avenida San Francisco, en el municipio de Juárez.

Vehículo tipo Chevrolet Pop se consume por completo

Al arribo, los rescatistas encontraron un Chevrolet Pop que se estaba consumiendo en su totalidad, aparentemente debido a un incendio que se originó en el área del motor.

Los elementos de auxilio realizaron maniobras para sofocar el fuego, logrando controlar el siniestro y eliminar riesgos en la zona.

Resultado del incendio y participación de Tránsito

Como resultado, el automóvil quedó completamente calcinado. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

En el operativo también participó personal de Tránsito municipal para resguardar la vialidad y prevenir accidentes en el área afectada.