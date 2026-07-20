Incendio consume vegetación en el río Santa Catarina

El siniestro se registró la tarde del domingo a la altura de la colonia Caracol; Protección Civil y Bomberos lograron sofocar las llamas

Una gran nube de humo que se elevó sobre el río Santa Catarina alertó a vecinos de la colonia Caracol la tarde de este domingo, quienes reportaron un incendio que rápidamente comenzó a extenderse entre la vegetación del terreno.

Rescatistas atendieron varios frentes de fuego

El llamado de auxilio fue recibido alrededor de las 17:11 horas, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León. Al arribar, los rescatistas encontraron varios frentes de fuego distribuidos en distintas áreas, por lo que iniciaron de inmediato las maniobras para detener las llamas.

Mientras autoridades combatían el incendio, elementos de la Policía de Monterrey y de Fuerza Civil resguardaron el perímetro para facilitar las labores de emergencia y evitar que personas se acercaran a la zona de riesgo.

Después de varios minutos de trabajo coordinado, el incendio fue controlado y finalmente sofocado, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a viviendas cercanas.

De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil de Nuevo León, el siniestro consumió aproximadamente 2 mil 706.52 metros cuadrados de vegetación, distribuidos en diferentes puntos del río, con un perímetro afectado de 205.3 metros.

Autoridades investigan el origen del fuego

Aunque el fuego quedó completamente extinguido, las autoridades mantuvieron el monitoreo del área para descartar una posible reactivación. Hasta el momento, el origen del incendio continuaba bajo investigación.