Incendio consume vegetación en el río Santa Catarina en Guadalupe

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el siniestro, por lo que la causa permanece bajo investigación

Un fuerte incendio se registró la tarde de este martes en el lecho del río Santa Catarina, a la altura del municipio de Guadalupe, donde las llamas consumieron alrededor de 100 metros de vegetación seca.

El siniestro ocurrió a un costado de la avenida Constitución, a la altura de la colonia Jardines de la Linda Vista y poco antes del cruce con la avenida Constituyentes de Nuevo León.

Movilizan a cuerpos de emergencia

Tras recibir el reporte, al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos de Guadalupe, quienes realizaron diversas maniobras para controlar y sofocar el fuego.

De acuerdo con las autoridades, las condiciones de sequedad de la vegetación favorecieron la propagación de las llamas, que alcanzaron aproximadamente 100 metros en línea dentro del cauce del río.

Restringen carril de la vía Exprés

Mientras se desarrollaban las labores para combatir el incendio, elementos de Tránsito de Guadalupe implementaron cierres parciales para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia, por lo que fue restringido uno de los carriles de alta velocidad de la vía Exprés.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el siniestro, por lo que la causa permanece bajo investigación.