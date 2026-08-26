Incendio consume unidad de Transmetro en San Nicolás

Estas unidades cuentan con al menos cuatro tanques de gas en la parte superior las cuales amenazaban con una posible expoliación

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Momentos de terror vivieron pasajeros de un camión de transmetro sendero - Apodaca, luego de que un incendio lo redujera a cenizas.

Un total de 40 pasajeros fueron quienes presenciaron el siniestro, quienes, tras notar salir humo, lograron bajar rápidamente, sin presentar alguna lesión.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida República Mexicana, metros antes de su cruce con la avenida Plutarco Elías Calles, en la colonia Las Alamedas en San Nicolás.

Tanques de gas generaron riesgo de explosión

Tras el avistamiento del humo y las primeras llamas, rápidamente se alertó a las autoridades, arribando elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil municipal para controlar el fuego, pues existía la posibilidad de una explosión.

Estas unidades cuentan con al menos cuatro tanques de gas en la parte superior las cuales amenazaban con una posible expoliación.

Falla técnica habría provocado el incendio

Presuntamente, el incendio inició en la parte trasera de la unidad, tras registrarse una falla técnica en el motor.

Luego de los trabajos correspondientes, se logró sofocar el fuego y enfriar la zona para descartar riesgos, los pasajeros fueron desalojados sin presentar alguna lesión, quedando únicamente en un susto.