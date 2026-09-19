Incendio consume una recámara de una vivienda en San Nicolás

Incendio durante la madrugada consumió una habitación de una vivienda en San Nicolás de los Garza, sin personas lesionadas.

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Un incendio registrado durante la madrugada consumió por completo una de las habitaciones de una vivienda en el municipio de San Nicolás de los Garza, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Monte San Elías, en su cruce con Sierra Nevada, en la colonia Francisco Garza Sada, donde se movilizaron elementos de Protección Civil.

A la llegada de Protección Civil de Nuevo León, el fuego ya había sido sofocado en su totalidad por elementos de Protección Civil de San Nicolás. De acuerdo con el reporte, las llamas consumieron una habitación de aproximadamente cuatro por cuatro metros, utilizada como recámara.

En el interior fueron afectados muebles, ropa y diversos artículos que se encontraban en la habitación. En la vivienda habitan seis adultos y dos menores, quienes no resultaron lesionados durante el incendio.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego. Luego de realizar una inspección y confirmar que no existía riesgo de mayor relevancia, elementos de la Policía de San Nicolás quedaron a cargo del lugar.