Incendio consume una hectárea en la Loma Larga

El fuego en la ladera del cerro, frente a Valle Oriente, generó una columna de humo visible a kilómetros; autoridades y vecinos lograron controlarlo

Un fuerte incendio consumió alrededor de una hectárea de la ladera del Cerro de la Loma Larga frente a Valle Oriente, provocando una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Justo en lo alto de la colonia Independencia la acumulación de basura y lo árido de la vegetación fueron un factor crucial para la generación repentina de este siniestro que ardió durante poco mas de una hora hasta el arribo de las autoridades.

Al lugar llegaron en primera instancia elementos de Protección Civil de San Pedro al igual que elementos de la corporación policíaca municipal para comenzar contener la situación.

Poco después un camión de Bomberos de Nuevo León llegó para apoyar a los elementos municipales, siendo que Viento propició la expansión a gran escala de este incendio en lo alto de la Loma Larga.

El reporte se realizó por tras el avistamiento de la columna de humo que fue visible a varios kilómetros de distancia por uno de los policías de San Pedro.

En el lugar vecinos de la colonia Independencia auxiliaron a los uniformados para lograr contener el fuego, acciones que duraron alrededor de una hora hasta dejar en enfriamiento el terreno baldío de aproximadamente una hectárea según refirió uno de los elementos.

Se trato de un espacio del cerro que se ubica entre la calle Los Soles y la Brecha San Alberto a un costado del fraccionamiento Vista Real, a lo largo del camino de terracería muchos vehículos se quedaron detenidos durante las maniobras.

Y es que el espacio estuvo de esta Brecha fue ocupado por uno de los camiones de Protección Civil de San Pedro para bajar y recargar los tanques de agua en el hidrante más cercano, además de que el paso fue obstruido por el camión de Bomberos.

No se reportó ninguna persona lesionada o detenida durante el siniestro, por el contrario tanto los elementos de rescate, como policías y ciudadanos trabajaron en conjunto para poder sofocar las llamas y evitar que se extendiera más.