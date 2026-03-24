Incendio consume tres hectáreas en lote baldío de Apodaca

El siniestro ocurrió en un lote baldío en la colonia Hacienda Las Margaritas 12; brigadas trabajan para evitar que se propague a zonas habitadas

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Un incendio registrado la noche del lunes en un lote baldío movilizó a corporaciones de auxilio en el municipio de Apodaca, donde el fuego se extendió rápidamente entre pastizales, maleza y desechos acumulados.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:15 horas en el cruce de las calles Hacienda del Águila y Hacienda Los Encinos, en la colonia Hacienda Las Margaritas 12, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

De acuerdo con el reporte más reciente, las llamas han consumido aproximadamente tres hectáreas del predio, lo que ha complicado las labores de control debido a la presencia de basura y vegetación seca, que favorecen la propagación del fuego.

A pesar de la magnitud del incendio, no se han reportado personas lesionadas hasta el momento. Las acciones se han concentrado en evitar que el fuego avance hacia zonas habitadas cercanas.

En el lugar continúan trabajando brigadas para sofocar el incendio y realizar labores de enfriamiento, mientras se mantiene vigilancia para prevenir una posible reactivación del fuego.