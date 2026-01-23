Incendio consume tractocamión en el Libramiento Noroeste, García

Al arribar, se confirmó que el fuego se había originado en un tractocamión, el cual presentó afectaciones parciales tanto en la cabina como en la caja

Un incendio registrado la noche del jueves provocó la movilización de cuerpos de auxilio sobre el Libramiento Noroeste, a la altura del kilómetro 1, en su cruce con la carretera Monterrey–Saltillo, en el municipio de García, donde un tractocamión resultó con daños de consideración.

El reporte del siniestro se recibió alrededor de las 20:00 horas, lo que generó la llegada de unidades de emergencia al sitio. Al arribar, se confirmó que el fuego se había originado en un tractocamión, el cual presentó afectaciones parciales tanto en la cabina como en la caja de carga.

La unidad transportaba lavadoras y secadoras, por lo que personal de bomberos realizó maniobras especializadas, incluyendo la apertura de la caja, con el objetivo de controlar y sofocar completamente el incendio. Las labores se prolongaron durante varias horas, hasta que la situación fue controlada aproximadamente a las 21:45 horas.

El vehículo involucrado contaba con placas 15AG28, pertenecía a la empresa Transportes Guadalupe y era operado por Fredy Paulino Vargas, de 28 años de edad. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

En el lugar se registró la presencia de corporaciones de auxilio y seguridad que brindaron apoyo durante las labores, mientras se aseguraba la zona para evitar riesgos a los automovilistas que transitaban por el sector.