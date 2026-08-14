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Incendio consume terreno baldío al sur de Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

13 Agosto 2026, 19:28

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En el lugar se realizaron labores de sofocación, eliminación y enfriamiento para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia zonas cercanas

Incendio consume terreno baldío al sur de Monterrey
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Un incendio registrado en un terreno baldío movilizó a elementos de Protección Civil Monterrey y Bomberos Nuevo León, al sur de la ciudad.


El siniestro fue reportado en el cruce de Loma Redonda y la calle Doctor Raúl Calderón G., donde las autoridades confirmaron que las llamas afectaban un terreno de aproximadamente 1.1 hectáreas.

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En el lugar se realizaron labores de sofocación, eliminación y enfriamiento para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia zonas cercanas.

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El incendio consumió principalmente maleza, basura, escombro y vegetación.


Debido a la cantidad de humo, se registraron afectaciones por humificación en edificios cercanos y vehículos estacionados en un área aledaña.


Hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio.

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