Incendio consume terreno baldío al sur de Monterrey

En el lugar se realizaron labores de sofocación, eliminación y enfriamiento para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia zonas cercanas

Un incendio registrado en un terreno baldío movilizó a elementos de Protección Civil Monterrey y Bomberos Nuevo León, al sur de la ciudad.



El siniestro fue reportado en el cruce de Loma Redonda y la calle Doctor Raúl Calderón G., donde las autoridades confirmaron que las llamas afectaban un terreno de aproximadamente 1.1 hectáreas.

En el lugar se realizaron labores de sofocación, eliminación y enfriamiento para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia zonas cercanas.



El incendio consumió principalmente maleza, basura, escombro y vegetación.



Debido a la cantidad de humo, se registraron afectaciones por humificación en edificios cercanos y vehículos estacionados en un área aledaña.



Hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio.