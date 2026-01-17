Incendio consume tejabanes en Paseo del Sabinal, Juárez

De acuerdo con los reportes, las llamas alcanzaron estructuras improvisadas y corrales, provocando la muerte de un perro y un cerdo

Un incendio en casa habitación se registró en el municipio de Juárez, donde el fuego consumió dos tejabanes y cuatro corrales; además, no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el sector de Paseo del Sabinal, sobre la avenida El Sabinal, en zonas de tejabanes cercanas al río.

De acuerdo con los reportes, las llamas alcanzaron estructuras improvisadas y corrales, provocando la muerte de un perro y un cerdo.

Como medida preventiva, seis personas fueron evacuadas del área.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil y Bomberos de Juárez, así como Policía Municipal.

La situación quedó bajo resguardo y seguimiento de las autoridades municipales, quienes se hicieron cargo del incidente