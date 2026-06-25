Incendio consume tejaban utilizado como cocina en Monterrey

Aunque las causas que originaron el incendio no han sido determinadas, las labores coordinadas permitieron controlar y sofocar completamente el incendio

Un incendio registrado en un tejabán utilizado como área de cocina movilizó a corporaciones de emergencia la mañana de este miércoles en la colonia Periodistas de México 2, en Monterrey.

El reporte fue recibido a las 10:48 horas en el cruce de las calles Bacteriólogos, Motociclistas y Arboledas, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León para brindar apoyo en las labores de atención.

Al arribar al sitio, los rescatistas encontraron que personal de Bomberos de Nuevo León y de Protección Civil de Monterrey ya trabajaban en el combate al fuego que consumía la estructura.

De acuerdo con el informe final, el inmueble afectado era utilizado como área de cocina y, aunque las causas que originaron el incendio no han sido determinadas, las labores coordinadas permitieron controlar y sofocar completamente el incendio, evitando que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.

Afortunadamente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.