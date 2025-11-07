Incendio consume tejaban en la Ferrocarrilera en Monterrey

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León combatieron un incendio que se registró en un domicilio en Monterrey. Los hechos se registraron en una vivienda tipo tejaban de la calle Carlos Campos en la colonia Ferrocarrilera. Elementos de Protección Civil de Monterrey y de Bomberos fueron los primeros en arribar al sitio tras recibir el reporte. Los cuerpos de auxilio trabajaron en la sofocación del incendio que consumió un tejaban de 12 por 8 metros en su totalidad. Según información preliminar, el incendio posiblemente fue causado por el propietario de la tercera edad quien con frecuencia quema cableado al interior del tejaban. En el lugar no se reportaron personas lesionadas y se eliminaron riesgos.