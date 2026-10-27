Incendio consume tejabán en la colonia Topo Chico

Un incendio consumió material plástico, ropa, madera y diversos objetos personales al interior de un tejabán en la colonia Topo Chico, al norte de Monterrey, durante la madrugada de este lunes.
El siniestro fue reportado alrededor de las 3:12 horas en el cruce de las calles Cadereyta y Doctor Arroyo, donde las llamas representaban un riesgo de propagación hacia una vivienda aledaña.
Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León coordinaron las labores para combatir el fuego y evitar que alcanzara otras propiedades.
Tras las maniobras, el incendio quedó completamente controlado y sofocado, sin que se reportaran personas lesionadas.
Al sitio también acudieron elementos de Fuerza Civil para brindar apoyo durante la atención de la emergencia.