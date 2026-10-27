Incendio consume tejabán en la colonia Topo Chico

Por: Carlos Enríquez 26 Octubre 2026, 09:04 Compartir

Un incendio consumió ropa, plástico, madera y objetos personales en un tejabán de la colonia Topo Chico, en Monterrey, durante la madrugada del lunes.

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Un incendio consumió material plástico, ropa, madera y diversos objetos personales al interior de un tejabán en la colonia Topo Chico, al norte de Monterrey, durante la madrugada de este lunes. El siniestro fue reportado alrededor de las 3:12 horas en el cruce de las calles Cadereyta y Doctor Arroyo, donde las llamas representaban un riesgo de propagación hacia una vivienda aledaña. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León coordinaron las labores para combatir el fuego y evitar que alcanzara otras propiedades. Tras las maniobras, el incendio quedó completamente controlado y sofocado, sin que se reportaran personas lesionadas. Al sitio también acudieron elementos de Fuerza Civil para brindar apoyo durante la atención de la emergencia.