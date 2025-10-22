Incendio consume tejaban en colonia Primero de Mayo en Monterrey

Testigo indican que al parecer el incendio se propició a causa de un desacuerdo de la pareja, lo cual tendrá que ser descartado o confirmado por las autoridades

Elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron tras el reporte de un incendio en la colonia Primero de Mayo en Monterrey.

El reporte llegó a la línea de emergencia de Protección Civil de Monterrey quienes se movilizaron hasta la calle Vía Tampico en donde un incendio consumía un inmubele tipo tejabán marcad con el número 1292.

En el lugar se vieron afectados dos cuartos de aproximadamente 4x4, en donde habita una pareja, testigo indican que al parecer el incendio se propició a causa de un desacuerdo de la pareja, lo cual tendrá que ser descartado o confirmado por las autoridades correspondientes.

Se realizan labores de sofocación y eliminación de riesgos en coordinación con Bomberos de Nuevo León, para evitar la propagación a la zona habitacional adjunta al incidente.

En el lugar se consumen material diverso, láminas y madera.

Policía de Monterrey realizó el desalojo preventivo de dos familias, quienes habitan en los inmuebles aledaños, sin que se presenten personas lesionadas.