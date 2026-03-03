Incendio consume tejaban en colonia Las Flores

Debido a la cantidad de humo de manera preventiva se desalojaron a dos personas de domicilios cercanos, una mujer de 75 años y un hombre sin capacidad de habla

El incendio de un tejaban movilizó a los elementos de emergencia has la Vía a Tampico y 20 de octubre, en la Col. Las Flores, en Monterrey.

Rápidamente, Bomberos Nuevo León de manera coordinada, sofocaron el incendio el cual consumió maleza y basura en su mayoría.

Debido a la cantidad de humo, de manera preventiva se desalojaron a dos personas de domicilios cercanos, una mujer de 75 años y un hombre sin capacidad de habla, los cuales no presentaban lesiones.

Se informó que un tejaban de lámina cerca de las vías del tren fue alcanzado por las llamas.