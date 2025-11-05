Incendio consume tarimera en parque industrial de Escobedo

Según la información preliminar, el incendio comenzó a consumir las tarimas de madera, pero los bomberos lograron sofocar rápidamente las llamas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio en una fábrica de durmientes de madera provocó una fuerte movilización de bomberos y Protección Civil

El incendio ocurrió en el cruce de la avenida Las Torres y De las Industrias en el parque industrial Escobedo Uno.

La columna de humo que comenzó a salir del interior de la empresa Tratadora de Maderas La Reforma provocó alarma de los trabajadores que iban llegando a laborar.

Tras lo anterior máquinas de bomberos de Escobedo así como de Monterrey fueron enviadas hasta el lugar del incendio.

Las maniobras contra incendio se prolongaron por espacio de una hora, en la cual el fuego fue controlado.

Protección Civil del Estado informó que en el lugar se consumieron durmientes de madera de aproximadamente seis metros.

Asimismo se descartó personas lesionadas y el desalojo de obreros de otras empresas aledañas.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó el incendio.

La empresa se encuentra a 200 metros del cruce más cercano.