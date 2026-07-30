Incendio consume tarimera abandonada en Escobedo

Seis personas fueron evacuadas mientras los cuerpos de auxilio realizaban maniobras para evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

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Un intenso incendio registrado durante la madrugada de este miércoles movilizó a cuerpos de auxilio de distintos municipios y corporaciones estatales hasta una tarimera abandonada ubicada en la colonia Agropecuaria del Norte Lázaro Cárdenas, en el municipio de Escobedo, donde fue necesaria la evacuación preventiva de seis personas que habitaban viviendas contiguas.

El siniestro fue reportado alrededor de las 00:56 horas en el cruce de las calles Chapingo y Labradores, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León encontraron un terreno de aproximadamente 35 por 45 metros envuelto en llamas. En el lugar se almacenaban tarimas y residuos de madera, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.

De acuerdo con el reporte oficial, al momento del incendio no había personas al interior del predio. Debido a que el acceso se encontraba cerrado, personal de Bomberos de Nuevo León tuvo que forzar los portones para ingresar y comenzar las labores de combate al fuego.

Como medida preventiva, seis personas fueron evacuadas de viviendas cercanas mientras se desarrollaban las maniobras para evitar que las llamas alcanzaran inmuebles aledaños. Las autoridades informaron que no fue posible obtener los datos generales de los evacuados y que no se reportaron personas lesionadas.

Las labores para controlar el incendio se extendieron por varias horas y concluyeron alrededor de las 04:55 horas, gracias al trabajo coordinado de siete unidades de emergencia, las cuales fueron distribuidas estratégicamente para impedir la propagación del fuego hacia terrenos y casas cercanas.

Una vez sofocado el incendio y realizados los trabajos de enfriamiento, las personas evacuadas pudieron regresar a sus domicilios. Hasta el momento, las causas que originaron el siniestro permanecen bajo investigación.

En las acciones participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, Protección Civil de Monterrey, personal de la SEDENA y la Comisión Nacional de Rescate. Finalmente, el sitio quedó bajo resguardo de Protección Civil de Escobedo para las diligencias correspondientes.