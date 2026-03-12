Incendio consume tarimas en negocio de Salinas Victoria

Autoridades detallaron que el incendio se originó en una de las esquinas de la parte trasera del predio, zona que colinda con otros domicilios.

Un incendio registrado la mañana de este miércoles en un negocio de tarimas movilizó a cuerpos de auxilio en el municipio de Salinas Victoria.

El reporte se recibió en el cruce de las calles Amador Salazar y Emiliano Zapata, en la colonia Emiliano Zapata.

El incendio ocurrió en un negocio dedicado a la compra, venta y reparación de tarimas identificado como Alopallets.

Al arribo de las unidades de Protección Civil, el fuego ya había sido controlado y sofocado por acciones de personal municipal, por lo que los elementos estatales y de rescate continuaron con labores de revisión y enfriamiento en el sitio.

Las afectaciones se concentraron en tarimas almacenadas en el patio del establecimiento, el cual cuenta con dimensiones aproximadas de 25 metros de ancho por 50 metros de largo.

Autoridades detallaron que el incendio se originó en una de las esquinas de la parte trasera del predio, zona que colinda con otros domicilios.

No se reportaron personas lesionadas ni evacuadas.