Incendio consume seis tejabanes de la colonia Avance Popular

Cuerpos de auxilio intentaron evitar que el fuego alcanzara viviendas cercanas, debido a que uno de los residentes perdió todas sus pertenencias

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio arrasó con seis tejabanes y dos corrales de madera durante la madrugada del lunes en la colonia Avance Popular, en el municipio de García, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro comenzó alrededor de las 23:00 horas en el sector ubicado entre las calles Chiapas Heroico y Emiliano Zapata, donde vecinos alertaron sobre las llamas que se extendían rápidamente entre las estructuras improvisadas. Uno de los habitantes del área, identificado como José Daniel Duarte, de 43 años, resultó afectado por la pérdida total de su vivienda construida con materiales de madera.

Las llamas se prolongaron por más de una hora y quedaron totalmente controladas cerca de las 00:30 horas, luego de un despliegue coordinado de diversas corporaciones de auxilio. Los trabajos se enfocaron en evitar que el fuego alcanzara viviendas cercanas, debido a la cercanía de los tejabanes entre sí y a la presencia de material altamente combustible.

Al cierre del operativo, los cuerpos de emergencia permanecieron en la zona realizando labores de rescoldeo para descartar la posibilidad de reactivación del fuego.

Elementos de Protección Civil Nuevo León encabezaron la atención del incidente, apoyados por personal de Protección Civil García, Bomberos Nuevo León y la Policía de García. Según la información oficial, la causa del incendio aún no ha sido determinada.